«Главное – на машине не экономить»: Впечатлениями от Volkswagen Caddy с 616 000 км пробега поделился водитель

Сегодня, 08:57 \\ Авто/Мото

Немецкий фургончик 2010 года выпуска, несмотря на внушительные показатели пробега, находится в отличном состоянии.

Об этом рассказал автомобилист в сообществе «ВКонтакте», посвященном бренду Volkswagen. Ему довелось проехать на стареньком семиместном Caddy с 616 000 километров пробега и расспросить его владельца о том, как он сумел сохранить свою машину в таком приличном виде.

В первую очередь, автолюбитель рассказал, что следует заливать в Volkswagen Caddy исключительно «родное» масло, и менять его каждые 15 000 км. Помпу и ремень ГРМ, вне зависимости от износа, водитель меняет каждые 60 000 км, а ездит машина, преимущественно, по трассе.

Что касается ходовой части, то здесь Volkswagen Caddy автолюбителю головной боли практически не принёс: менялись стойки амортизаторов, и в какой-то момент закоксовался мотор, но случилось это после того, как водитель послушался чьего-то совета и залил в машину не родное масло, а синтетику.

На отметке в 500 000 километров пробега, владельцу «немца» пришлось в него вложить 150 000 рублей, дабы избежать капитального ремонта, но такие траты автомобилист считает полностью оправданными, поскольку уверен, что при правильном уходе Volkswagen Caddy прослужит ему ещё столько же: «Главное – на машине не экономить».

Поделиться новостью:
Автор - Алекс Ройзман
Главное за неделю

Вслед за «Патриотом»: УАЗ начал принимать заказы на экспедиционный «Хантер» за 900 тысяч рублей

Как и «Патриот», УАЗ «Хантер» получил аналогичный ярко-оранжевый цвет кузова и особенную...

«Лучше присмотрись к другому авто»: Причины не покупать Hyundai Creta после Volkswagen Polo назвали в сети

По мнению водителей, после «немца» крайне трудно будет подготовить себя к высокому...

Новый купе-кроссовер KIA показали на первых изображениях

В обозримом будущем корейский бренд KIA выпустит электрический купе-кроссовер. Первые...

Когда большой пробег – не проблема: Эксперты назвали ТОП-5 неубиваемых автомобилей, достойных покупки

Большие числа на одометре пугают большинство покупателей подержанных машин – не зря...

«Как-то не впечатлила»: Почему Skoda Octavia и другие бюджетные иномарки хуже LADA Vesta – сеть

Автомобилист проехался на нескольких иномарках эконом-сегмента и остался разочарован.

Опаснее, чем казались: Эксперты рассказали, за какими машинами категорически нельзя ехать следом

Порой автомобилисты сильно недооценивают риски, которые их преследуют в самых, на первый...

От 15 л/100 км и выше: Составлен ТОП-5 кроссоверов с самым высоким расходом топлива

Среди самых «прожорливых» автомобилей оказалось 3 «немца» и по одному «американцу» и...

У Hyundai Creta появится конкурент: KIA анонсировала дебют нового кроссовера

Им станет серийная версия концепта KIA SP Signature, представленная публике корейским...

«Тут лотерея. Кто-то без проблем, а кто-то муки терпит»: Основные «косяки» Hyundai Creta 2019 назвал водитель

Автолюбитель убежден, что, покупая корейский кроссовер, крайне трудно предугадать, какие...

Качественно и доступно: ТОП-5 китайских авто по цене до 750 000 рублей назвали эксперты

В списке представлены автомобили на любой вкус: от больших кроссоверов до симпатичных...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ