«Главное – на машине не экономить»: Впечатлениями от Volkswagen Caddy с 616 000 км пробега поделился водитель

Немецкий фургончик 2010 года выпуска, несмотря на внушительные показатели пробега, находится в отличном состоянии.

Об этом рассказал автомобилист в сообществе «ВКонтакте», посвященном бренду Volkswagen. Ему довелось проехать на стареньком семиместном Caddy с 616 000 километров пробега и расспросить его владельца о том, как он сумел сохранить свою машину в таком приличном виде.

В первую очередь, автолюбитель рассказал, что следует заливать в Volkswagen Caddy исключительно «родное» масло, и менять его каждые 15 000 км. Помпу и ремень ГРМ, вне зависимости от износа, водитель меняет каждые 60 000 км, а ездит машина, преимущественно, по трассе.

Что касается ходовой части, то здесь Volkswagen Caddy автолюбителю головной боли практически не принёс: менялись стойки амортизаторов, и в какой-то момент закоксовался мотор, но случилось это после того, как водитель послушался чьего-то совета и залил в машину не родное масло, а синтетику.

На отметке в 500 000 километров пробега, владельцу «немца» пришлось в него вложить 150 000 рублей, дабы избежать капитального ремонта, но такие траты автомобилист считает полностью оправданными, поскольку уверен, что при правильном уходе Volkswagen Caddy прослужит ему ещё столько же: «Главное – на машине не экономить».