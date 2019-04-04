«Гранта – прошлый век»: Выбор между LADA Granta FL и LADA Vesta по одной цене обсудили в сети

По мнению автомобилистов, чем брать себе «Гранту» в максимальной комплектации – лучше уж обратить внимание на более скромную «Весту».

В тематическом сообществе «вестоводов» обсудили животрепещущий вопрос: одному из водителей стало интересно, стоит ли взять «люксовую» LADA Granta FL или базовую LADA Vesta, если стоят они практически одинаково: «Что лучше, люкс Гранта или бомж Веста?». И комментаторы в сети достаточно единогласно пришли к тому, что нет ничего плохого в стартовой версии «Весты».

При покупке «пустой» LADA Vesta, водителю в любом случае придётся озаботиться дополнительной установкой необходимого функционала, что провоцирует серьезные траты, но при этом, считают в сети, высока вероятность, что LADA Granta FL, даже «на максималках», так или иначе разочарует своего покупателя всем: от комфорта до впечатлений от езды в целом».

«Если хочешь ездить на Девятке 80-х годов за 600 000 рублей – то можно брать Гранту конечно», «Гранта – это прошлый век», «Веста-то посолиднее будет, да и комфорт круче. Если деньги на обслуживание есть – однозначно её брать», – крайне неутешительный итог для LADA Granta FL подвели комментаторы в сети, уточнив, что она может устроить только того водителя, который привык экономить на всём, и на своих удобствах – в том числе.