Есть ли жизнь после 100 000 км? Правдивость мифа о ненадёжности «робота» LADA Vesta проверил блогер

Сегодня, 06:00 \\ Авто/Мото

Обзорщик взял небольшое интервью у автовладельца, проехавшего более 100 000 км на «Весте» с АМТ. Отметим, что примерно на 60 000 км автомобилист перепрошил коробку до версии 2.0.

Многие водители отказываются от приобретения российского автомобиля с роботизированной коробкой передач из-за уверенности в том, что она быстро выйдет из строя. Блогер проверил правдивость мифа о ненадёжности данной КПП. Ролик с беседой с хозяином седана LADA Vesta, проехавшим 100 000 км, появился на канале «Лада Веста Беларусь».

Автомобилист отметил, что практически сразу после того, как пробег перевалил за трёхзначное число, у него сломалось сцепление. Машина перестала заводиться и выдавала ошибку. Сцепление заменили в официальном дилерском центре, но уже не по гарантии. Владелец LADA Vesta также рассказал, что коробка неплохо проявляет себя в дорожных заторах, но однажды после замены сцепления во время движения в пробке он столкнулся с перегревом. Водитель не исключает, что это может быть связано с притиркой деталей. Однако никаких других проблем с автомобилем не было, и в целом можно сказать, что жизнь после 100 000 км есть.

Также автолюбитель добавил, что до этого ездил на «Приоре» с механической коробкой передач. Выбор на роботизированную трансмиссию пал из-за того, что на машине хотела ездить и его жена, которая так и не «подружилась» с МКПП.

Отметим, что в компании «АвтоВАЗ» уверяют, что «робот» не уступает в плане надёжности механической коробке. Расчётный срок службы блок актуаторов от ZF достигает 10 лет, но в случае поломки его не ремонтируют, а меняют целиком, что обходится недешево.

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Автор - Алина Руднева
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