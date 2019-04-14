Определена оптимальная скорость движения авто для экономии топлива

Одни любят «с ветерком», другие придерживаются принципа «тише едешь – дальше будешь». Однако нет такого водителя, которого не волновал бы вопрос снижения расхода топлива. Эксперты определили критерии самой экономичной скорости движения.

Расход топлива находится в прямой зависимости от ряда критериев, одним из которых и, пожалуй, основным, является скорость движения и стиль вождения. В условиях постоянно растущих цен на горючее, вопрос его экономии и сокращения затрат на заправку авто становится все более актуальным.

Масса транспортных средств, мощность двигателей, аэродинамические свойства кузова могут существенно розниться, однако расход горючего всегда увеличивается при «рваном» движении с частыми торможениями и разгонами, перегазовкой, а также при повышенных оборотах коленчатого вала. Ровная езда с постоянной скоростью, наоборот, экономит топливо и повышает безопасность на дороге.

Поскольку у разных машин оптимальная экономичная скорость может розниться, специалисты рекомендуют придерживаться значений, составляющих примерно 2/3 от максимальной скорости транспортного средства.

Оптимальное количество оборотов в минуту на последней передаче для бензиновых моторов составляет 2000-2500, для турбодизельных 1500-2000. При этом для современных легковых транспортных средств экономичный скоростной диапазон составляет 90-110 км/ч, у устаревших ниже – примерно 75 км/ч (на 4-ступенчатых «коробках»).