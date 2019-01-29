Вне конкуренции: Обзором на новый Kia Ceed SW поделился блогер

Многие автоэксперты отмечают, что на российском рынке предлагается не так много универсалов в ценовом сегменте до 1 500 000 рублей. Одну из таких моделей продаёт корейский бренд.

На канале Z Drive появился обзор нового Kia Ceed SW. По мнению блогера, это семейный автомобиль, сочетающий в себе привлекательный дизайн и практичность. Для машин такого класса крайне важно наличие большого багажника и просторного салона. У «Сида» есть и то, и другое. Объём багажника составляет 625 л, если сложить задний ряд, то он достигает 1 694 л.

Задних пассажиров порадует наличие подогрева сидений и подлокотника с двумя подстаканниками, но сзади нет USB-разъёма. Под капотом тестируемого авто расположился 140-сильный наддувной агрегат T-GDI объёмом 1,4 л. С ним в тандеме работает 7-скоростная роботизированная коробка DCT, которую, по словам блогера, не стоит бояться, так как работает она очень плавно.

Для тех, кто всё же опасается брать такую связку, Kia предлагает Ceed SW с 1,4 и 1,6-литровыми атмосферными моторами. Для них доступны на выбор МКПП и классический «автомат». Обзорщик похвалил модель за внушительный список оснащения, энергоёмкую подвеску и хорошую шумоизоляцию. Вместе с тем он добавил, что тормоза модели могли бы быть лучше.

Стоит отметить, что Kia Ceed SW практически вне конкуренции, так как в ценовом диапазоне от 1 099 900 до 1 639 900 рублей универсалов нет. За Skoda Octavia Combi просят ещё больше, а бюджетную нишу занимают отечественные Vesta SW и SW Cross.