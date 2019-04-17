«Болит спина после 500 км»: Недостатки Volkswagen Touareg после 7 лет использования раскрыл автовладелец

Немецкий кроссовер прост и надежен, а его проблемы не играют особой роли.

Volkswagen Touareg давно уже завоевал право называться «народным кроссовером» и продолжает пользоваться бешеной популярностью среди отечественных автолюбителей. Ведущий YouTube-канала «EM Group» отъездил на «Туареге» 7 лет и подробно рассказал о недостатках машины после всего периода использования.

Пробег немецкого кроссовера за 7 лет достиг 385 000 км, а сам автомобиль приобретался в 2012 году за 4 232 650 рублей. Стоит сказать, что «Туарег» достаточно надежен – на кузове не наблюдалось никаких сколов, но при этом ЛКП достаточно посредственное, так как краска начала уже облазить.

В салоне Volkswagen Touareg блогер отметил высококачественную отделку, но при этом сиденья в автомобиле не адаптированы под длительные путешествия, так как лишены поясничного упора и боковой поддержки. «Болит спина после 500 км», - отмечает блогер. Подвеска на «Туареге» энергоемкая и надежная, благодаря чему немецкий кроссовер спокойно справляется с дорожными неровностями. За весь период использования владелец заменил только передние и задние втулки стабилизатора, и передние рычаги.

Под капот Volkswagen Touareg получил 3-литровый дизельный агрегат с мощностью 245 лошадиных сил, приводимый в действие 8-секционной АКПП. Двигатель получил цепной привод ГРМ, отличающийся надежностью, но при этом он расположен очень неудобно, так как затрудняет доступ к ГБЦ. КПП на «Туареге» тоже довольно исправно работает, но владелец советует производить замену масла каждые 50 000 км.