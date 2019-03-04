Автомобиль, способный «взорвать» рынок: Новый Mazda 3 расхвалил эксперт

Сегодня, 04:00 \\ Авто/Мото

Японский хэтчбек новой генерации произвел незабываемое впечатление на блогера.

В минувшем году на европейский рынок вышел новый Mazda 3, а в Россию японская новинка может приехать в текущем году. Эксперт с канала «AutoreviewRu» расхвалил японский хэтчбек, способный «взорвать» рынок.

Mazda 3 в кузове хэтчбек поразила блогера своим внешним обликом – обзорщик восхитился тем, как японские инженеры потрудились над оформлением автомобиля. Что касается интерьера японского хэтчбека, то он получил более дорогое оформление и более дорогие отделочные материалы. Отличная эргономика салона нового Mazda 3 и передняя панель, отделанная винилом тоже привели эксперта в восхищение – красиво сработанный руль способен регулироваться в двух плоскостях, а благодаря большому центральному тоннелю можно чувствовать себя еще комфортнее. Помимо того блогер обратил внимание на новый дисплей в салоне, который пришел на смену тачскрину – это сделано специально, чтобы не отвлекать водителя от наблюдения за ситуацией на дороге.

Второй ряд сидений нового Mazda 3 способен комфортно расположить пассажиров, но при этом они не сильно отличаются от прежнего поколения японского хэтчбека. Багажник «японца» тоже достаточно большой и обладает кнопкой, позволяющей закрывать дверцу багажного отсека.

Под капотом рассматриваемого Mazda 3 разместились 2- и 2,5-литровые двигатели, приводимые в действие МКПП и АКПП, а на дороге машина отличается тихоходностью и плавностью. Благодаря отлично сработанной подвеске «японец» отлично перемещается по дорожным неровностям. Что касается шумоизоляции, то Mazda 3 достаточно тихая – японцы постарались в этом отношении на славу.

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Автор - Михаил Соболев
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