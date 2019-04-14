Эксперты назвали ТОП-5 самых популярных иномарок для работы в такси

Сегодня, 16:49 \\ Авто/Мото

На современных дорогах становится все больше иномарок. Предпочитаются они и для работы в такси в силу комфортабельности, управляемости, надежности. Эксперты выделили и обосновали ТОП-5 иномарок для такси.

Первое место – новое поколение бюджетного седана Renault Logan с объемом двигателя 1,6 л. При этом российские автолюбители могут выбрать из трех модификаций: 82 л.с., 102 л.с., 113 л.с. Модель малозатратна в обслуживании и достаточно комфортна. Объем багажника весьма внушителен – 510 литров.

Второе место – рестайлинговая Skoda Octavia второго поколения. Это относительно недорогой седан, надежный и комфортабельный. 1,6-литровый бензиновый двигатель экономичен и долговечен, за что такая версия авто любима таксистами. Есть варианты с 5-ступенчатой МКПП и роботизированной «коробкой».

Третье место – Nissan Almera, комфортабельный седан с 1,6-литровым 102-сильным агрегатом под капотом. На выбор есть «Алмера» с 5-ступенчатой «механикой» или 4-диапазонным «автоматом». Вместимость багажника 500 литров, а средний расход в смешанном цикле у «механики» составляет 7,2 литра на 100 км.

Четвертое место – второе поколение Hyundai Solaris. Владельцы утверждают, что обслуживание авто не представляет сложностей, ведь запчасти есть, а сборка надежна, поэтому частые поломки отсутствуют. Также «Солярис» экономичен (около 6 литров на «сотню») и может похвалиться хорошей шумоизоляцией салона.

Пятое место – Volkswagen Polo, доступный в различных опциональных вариантах, а также с 5- и 6-ступенчатой «механикой», 6-диапазонным «автоматом» и 7-ступенчатым «роботом». На российских дорогах популярна версия с увеличенной емкостью АКБ и бачка омывателя.

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