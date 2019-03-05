Кто кого: Мощная LADA Granta сразилась с турбированной Skoda Octavia A7 в гонке по прямой

Доработки российского седана не смогли обеспечить превосходство над чешским автомобилем.

Часто автолюбителей волнует вопрос о том, сможет ли стоковая LADA Granta конкурировать с более именитыми соперниками. Ведущие YouTube-канала «Auto VRN» решили протестировать стандартное исполнение «Гранты» и Skoda Octavia A7 в гонке по прямой.

Подкапотное пространство Skoda Octavia A7 занимает 1,4-литровый турбодвигатель с производительностью 150 лошадиных сил, взаимодействующий в тандеме с 6-позиционной МКПП. Первую «сотню» чешский седан набирает за 8,1 секунды, а вес машины составляет 1 301 кг.

Под капотом LADA Granta разместился двигатель объемом 1,6 литра с мощностью 87 лошадиных сил, приводимый в действие «механикой». Масса автомобиля составляет 1 160 кг, а до первой «сотни» авто набирает разгон за 12,4 секунды. Однако мотор, которым оснастили «Гранту» подвергся доработкам, которые увеличили мощность до 140 л.с.

Чтобы выяснить, кто кого победит, блогеры устроили гонку по прямой. В первом заезде «Октавия» легко вырвалась вперед, оставив «Гранту» далеко позади. Второй заезд показал тот же самый результат – турбированная Skoda Octavia A7 запросто обходит LADA Granta. Третий заезд чешского и российского седанов повторил ту же ситуацию – «Октавия» легко «наказывает» LADA Granta в марафоне. В четвертом заезде «Гранте» удалось на некоторое время вырваться вперед, но позже «чех» смог опять обогнать ее. В последнем заезде Skoda Octavia A7 опять «унизила» доработанную LADA Granta.