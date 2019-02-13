В Италии продается редкая LADA Niva кабриолет

Сегодня, 12:45 \\ Авто/Мото

В итальянском автосалоне Barbetti Motors, специализирующемся на подборе и продаже подержанных авто, за 4 000 евро выставлена на продажу редкая модель - кабриолет LADA Niva 1991 года выпуска.

Народная любимица «Нива» была известна и европейцам. Но, стоит напомнить, что советский компактный внедорожник в 1980-начале 90-х годов поставлялся в Европу по спецзаказу в ограниченном количестве. Сегодня один из таких редких экземпляров «всплыл» в Италии – черный кабриолет LADA  Niva 1991 года выпуска выставлен на продажу итальянским автосалоном Barbetti Motors.

Продавец назначил цену 4 тысячи евро, что эквивалентно 290 тысячам рублей. Данная модель не имеет не только крыши, но и задних стоек кузова. Вместо крыши предусмотрен откидной борт, а пассажиры защищены усиленной дугой безопасности над головами. Под капотом «Нивы» располагается 1,6-литровый двигатель, авто работает на сжиженном газе. Примечательно, что за 28 лет пробег машины составил всего 110 тысяч километров, что очень мало для такого возраста и позволяет судить об отличном техническом состоянии техники.

Напомним, что на сегодняшний день авто LADA 4x4 представляется наиболее популярной в Европе отечественной моделью, а обновленное поколение легендарной «Нивы», как той, что выставлена на продажу, намечено на 2022 год.

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