«Битва вне дорог»: Что может LADA Vesta против Nissan Micra на бездорожье, показали блогеры

Сегодня, 11:12 \\ Авто/Мото

Российский седан превзошел японский хэтчбек в плане проходимости.

Многим уже известны способности LADA Vesta как на трассе, так и в городе, но что касается проходимости российского седана, то этот вопрос остается открытым. Ведущие канала «Палыч Live» показал, что может «Веста» против Nissan Micra «вне дорог».

Эксперты устроили битву российского седана и японского хэтчбека на бездорожье. Под капотом Nissan Micra разместился 1-литровый двигатель с отдачей 58 лошадиных сил, работающий вместе с 5-позиционной МКПП и передним приводом. Что касается «Весты», то она оснащается 1,6-литровым двигателем с МКПП и передним приводом.

Первоначально на грунтовую дорогу, покрытую грязью, вывели LADA Vesta, которая смогла преодолеть данный участок бездорожья, а Nissan Micra тоже не отстал от своего российского конкурента в прохождении данного препятствия. Блогеры отметили, что у «Весты» подвеска легкоходная, а у «Микры» - длинноходная.

Далее машинам решили усложнить задачу и испытать их на крутом подъеме – LADA Vesta смогла покорить его только со второго раза, но Nissan Micra в этот раз уступает «Весте» - японский хэтчбек смог взобраться на эту высоту только после нескольких попыток. Позже машины испытали еще на более крутой горке – российский седан запросто покорил эту высоту, чего не скажешь о «Микре» - «японец» не смог выехать на возвышенность, так как ему не хватает мощности.

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Автор - Михаил Соболев
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