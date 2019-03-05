«Сейчас модно хаять «Лады»: Блогер рассказал, зачем купил LADA Vesta с пробегом

Сегодня, 09:45 \\ Авто/Мото

Часто водители смотрят в сторону отечественного автопрома, когда хотят ездить на новой машине. Тем не менее блогер уверен, что выгоднее купить подержанную «Весту», чем новую «Гранту».

Сегодня у компании «АвтоВАЗ» есть немало хейтеров, но высокие продажи говорят о том, что россиян всё меньше пугает стереотип о «ломучести» «Лад». Правда, многие приобретают именно новые авто, желая иметь подстраховку в виде гарантии. Блогер с канала «Наши цены» рассказал, зачем купил подержанную LADA Vesta.

«Сейчас модно хаять «Лады», но пока не попробуешь, не поймёшь», – считает он.

Обзорщику досталась машина 2016 года выпуска с единственным владельцем, прозрачной сервисной историей и настоящим пробегом в 28 000 км, при этом на неё всё действует гарантия. Приводится в движение этот седан 1,6-литровым мотором, который сочетается с «механикой». Впрочем, обзорщик признал, что у автомобиля есть и «косяки», а именно застучала передняя подвеска.

Несмотря на это блогер считает свой выбор удачным, ведь стоимость новой LADA Granta с такими же опциями составляет 587 000 рублей, а 2-летний автомобиль обошёлся ему в 475 000 рублей. При этом, по его мнению, имея 600 тысяч лучше купить базовую LADA Vesta, чем более «богатую» Granta, так как в старшей модели уже будут самые нужные функции, а не только педали и руль. Что касается иномарок, то за те же деньги их возраст будет намного больше.

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Автор - Алина Руднева
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