«Давно не видел ее в таком состоянии»: Впечатлениями о подержанном ВАЗ-2109 за 350 000 рублей поделился блогер

Он оценил состояние популярного хэтчбека со «вторички».

ВАЗ-2109 ранее пользовалась бешеной популярностью на российском рынке – отечественный хэтчбек привлекал не только внешностью, но и практичностью. Блогер Асафьев Стас поделился впечатлениями от подержанной «девятки».

Рассматриваемый автомобиль выпустили в 2004 году и имеет пробег в 4 000 км, а его стоимость составляет 350 000 рублей. Блогер подчеркивает, что состояние машины достаточно хорошее, что соответствует ее ценнику. «Я давно не видел ее в таком состоянии», - подчеркивает обзорщик.

Асафьев заглянул в салон ВАЗ-2109 и отметил, что сиденья, ручки дверей и передняя панель в отличном состоянии – нет никаких потертостей и царапин на вышеназванных элементах. Помимо того, автор видео подчеркивает, что все лампочки на приборной панели исправно работают, а печка тоже не утратила работоспособность, что не могло вызвать восхищение блогера.

Под капотом «девятки» достаточно чисто – предыдущий хозяин трепетно следил за состоянием моторного отсека. Еще блогеру очень понравилось то, что в подкапотном пространстве работает лампочка, позволяющая освещать моторный отсек в ночное время.

При движении ВАЗ-2109 тоже порадовал блогера – российский хэтчбек с пробегом уверенно «держит» дорогу и отлично управляется. Коробка передач также исправно работает, что тоже не могло не вызвать восторг у обзорщика. Что касается ценника подержанного ВАЗ-2109 в 350 000 рублей, то Асафьев считает, что это очень дешево для российского автомобиля в таком состоянии – на «вторичке» можно найти и «девятки», предлагаемые от 500 000 рублей.