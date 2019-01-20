«Давно не видел ее в таком состоянии»: Впечатлениями о подержанном ВАЗ-2109 за 350 000 рублей поделился блогер

Сегодня, 08:04 \\ Авто/Мото

Он оценил состояние популярного хэтчбека со «вторички».

ВАЗ-2109 ранее пользовалась бешеной популярностью на российском рынке – отечественный хэтчбек привлекал не только внешностью, но и практичностью. Блогер Асафьев Стас поделился впечатлениями от подержанной «девятки».

Рассматриваемый автомобиль выпустили в 2004 году и имеет пробег в 4 000 км, а его стоимость составляет 350 000 рублей. Блогер подчеркивает, что состояние машины достаточно хорошее, что соответствует ее ценнику. «Я давно не видел ее в таком состоянии», - подчеркивает обзорщик.

Асафьев заглянул в салон ВАЗ-2109 и отметил, что сиденья, ручки дверей и передняя панель в отличном состоянии – нет никаких потертостей и царапин на вышеназванных элементах. Помимо того, автор видео подчеркивает, что все лампочки на приборной панели исправно работают, а печка тоже не утратила работоспособность, что не могло вызвать восхищение блогера.

Под капотом «девятки» достаточно чисто – предыдущий хозяин трепетно следил за состоянием моторного отсека. Еще блогеру очень понравилось то, что в подкапотном пространстве работает лампочка, позволяющая освещать моторный отсек в ночное время.

При движении ВАЗ-2109 тоже порадовал блогера – российский хэтчбек с пробегом уверенно «держит» дорогу и отлично управляется. Коробка передач также исправно работает, что тоже не могло не вызвать восторг у обзорщика. Что касается ценника подержанного ВАЗ-2109 в 350 000 рублей, то Асафьев считает, что это очень дешево для российского автомобиля в таком состоянии – на «вторичке» можно найти и «девятки», предлагаемые от 500 000 рублей.

Поделиться новостью:
Автор - Михаил Соболев
Главное за неделю

Вслед за «Патриотом»: УАЗ начал принимать заказы на экспедиционный «Хантер» за 900 тысяч рублей

Как и «Патриот», УАЗ «Хантер» получил аналогичный ярко-оранжевый цвет кузова и особенную...

«Лучше присмотрись к другому авто»: Причины не покупать Hyundai Creta после Volkswagen Polo назвали в сети

По мнению водителей, после «немца» крайне трудно будет подготовить себя к высокому...

Опаснее, чем казались: Эксперты рассказали, за какими машинами категорически нельзя ехать следом

Порой автомобилисты сильно недооценивают риски, которые их преследуют в самых, на первый...

«Как-то не впечатлила»: Почему Skoda Octavia и другие бюджетные иномарки хуже LADA Vesta – сеть

Автомобилист проехался на нескольких иномарках эконом-сегмента и остался разочарован.

От 15 л/100 км и выше: Составлен ТОП-5 кроссоверов с самым высоким расходом топлива

Среди самых «прожорливых» автомобилей оказалось 3 «немца» и по одному «американцу» и...

У Hyundai Creta появится конкурент: KIA анонсировала дебют нового кроссовера

Им станет серийная версия концепта KIA SP Signature, представленная публике корейским...

Качественно и доступно: ТОП-5 китайских авто по цене до 750 000 рублей назвали эксперты

В списке представлены автомобили на любой вкус: от больших кроссоверов до симпатичных...

«Тут лотерея. Кто-то без проблем, а кто-то муки терпит»: Основные «косяки» Hyundai Creta 2019 назвал водитель

Автолюбитель убежден, что, покупая корейский кроссовер, крайне трудно предугадать, какие...

«Стоит таких денег»: Что нужно знать о подержанном Hyundai Elantra, рассказал подборщик

Корейский седан, слывший как эталон надежности, продолжает покорять рынок подержанных...

Новый купе-кроссовер KIA показали на первых изображениях

В обозримом будущем корейский бренд KIA выпустит электрический купе-кроссовер. Первые...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ