Новый кроссовер Ford Puma показали на рендере

Сегодня, 22:00 \\ Авто/Мото

В этом году дебютирует новый кроссовер от Ford, который позиционируется как авто 2020 модельного года. Опубликованный в сети рендер базируется на тизерах кросс-версии Fiesta.

В апреле Ford презентовал новую генерацию кроссовера Kuga/Escape и гибридный Explorer с приставкой PHEV, на очереди премьера возрождённой модели – Puma. Напомним, под этим именем в конце 90-х – начале 2000-х производитель выпускал купе, теперь же так назовут новый кроссовер, который разместится в модельной линейке как раз между EcoSport и Kuga.

Отметим, что на мероприятии в Амстердаме представители Ford уже показали силуэт новинки: его вывезли на сцену, но приглушили свет. На основе этого намека и изображениях «внедорожной» Fiesta зарубежные дизайнеры создали рендер. Судя по нему, новый Ford Puma получил запоминающийся и современный дизайн. Не исключено, что салон будущей модели тоже будет напоминать «Фиесту».

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Автор - Алина Руднева
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