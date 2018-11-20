Новый кроссовер Ford Puma показали на рендере

В этом году дебютирует новый кроссовер от Ford, который позиционируется как авто 2020 модельного года. Опубликованный в сети рендер базируется на тизерах кросс-версии Fiesta.

В апреле Ford презентовал новую генерацию кроссовера Kuga/Escape и гибридный Explorer с приставкой PHEV, на очереди премьера возрождённой модели – Puma. Напомним, под этим именем в конце 90-х – начале 2000-х производитель выпускал купе, теперь же так назовут новый кроссовер, который разместится в модельной линейке как раз между EcoSport и Kuga.

Отметим, что на мероприятии в Амстердаме представители Ford уже показали силуэт новинки: его вывезли на сцену, но приглушили свет. На основе этого намека и изображениях «внедорожной» Fiesta зарубежные дизайнеры создали рендер. Судя по нему, новый Ford Puma получил запоминающийся и современный дизайн. Не исключено, что салон будущей модели тоже будет напоминать «Фиесту».