Довести до идеала: Владельцы Hyundai Creta рассказали, чем дорабатывают кроссовер

Южнокорейский паркетник не отдает конкурентам звание бестселлера на рынке SUV в России, однако невзирая на популярность, автомобиль несовершенен, с чем «борются» его приверженцы.

Владельцы Hyundai Creta рассказали, чем дорабатывают кроссовер, на тематическом форуме, посвященном «корейцу». И если кому-то, чтобы довести до идеала машину, хватает сделать ей «антиков», то другие автомобилисты основательно берутся за «модернизацию» паркетника.

Так, один из «кретаводов» показал целый список доработок Hyundai Creta. К примеру, в течение года он сделал: установку защиты на воздухозаборную щель бампера, поклейку теплоизолятора капота, проклейку тепло- и звукоизоляцией ниши запасного колеса, проклейку ниши магнитолы антискрипом, проклейку «гремящих» на ходу кнопок. Также в машине были заменены «дворники», установлены дефлекторы боковых стекол, заменены коврики, отрегулированы упоры багажной двери и все замки, один разъем для регистратора был заменен на хороший прикуриватель.

От других пользователей на форуме поступила информация, что они устанавливали в машине крышку мотора, меняли штатные салонные и багажные лампы на более мощные осветители, устанавливали более широкие брызговики, обклеивали кузов антигравийной пленкой, уплотняли разнообразные зазоры, устраняли течи с помощью герметиков, а некоторые автомобилисты заявили, что вовсе ничего с «Кретой» не делали, так как она полностью удовлетворяет их требования к транспорту.