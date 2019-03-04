Тест на динамику: Владелец LADA Vesta Cross 1.8 померялся силами с LADA XRray 1.8 и LADA Vesta 1.6

Сегодня, 05:00 \\ Авто/Мото

Блогер попытался выяснить, какая связка двигателя и КПП лучше: 1.8 с АМТ 2.0 или 1.0, или же 1.6 с АМТ 1.0 , а может и вовсе 1.6 с «механикой» – и результаты его удивили.

В первый заезд LADA Vesta Cross, владельцем которой является автор канала «АвтоСнз74», опередила LADA XRray на один корпус, притом, что тот легче сам по себе. Дополнительных пассажиров для эксперимента не брали, в салоне находились только водители. Во второй заезд ситуация повторилась, разве что для обгона «Весте Кросс» пришлось сначала достичь скорости в 140 км/ч. Как подытожил блогер, «Икс Рей» отставал именно в тот момент, когда происходило переключение передач, а так, разница у них только в весе и версиях «робота» – на «Весте Кросс» более новая.

Далее «Веста Кросс» посоревновалась с «Ладой Вестой» 1.6 на «механике». К удивлению участников заезда, «Веста» с менее мощным двигателем вырвалась вперед и оставила Vesta Cross позади. Автор отметил, что у него во владении тоже была «Веста» 1.6, но с роботом 1.0, и динамика у нее тоже была лучше, чем у «Весты Кросс».

Однако следующей в битву вступила LADA Vesta 1.6 с «роботом». Два заезда показали, что LADA Vesta Cross уверенно выходит вперед. Блогер предположил, что дело могло быть в маленьком пробеге «Весты» 1.6 – всего 4 тысячи, возможно, двигатель еще не обкатан.

Блогер сделал вывод, что по его личным ощущениям он бы предпочел снова пересесть на машину с 1,6-литровым двигателем, поскольку и динамику он показывает неплохую, и топливо с маслом расходует более экономно.

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Автор - Марина Кравченко
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