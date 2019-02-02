Новый купе-кроссовер KIA показали на первых изображениях

В обозримом будущем корейский бренд KIA выпустит электрический купе-кроссовер. Первые изображения модели распространили иностранные издания.

Журналисты AutoExpress опубликовали эксклюзивные рендеры и взяли интервью у Люка Донкервольке, главного дизайнера KIA. Новый корейский электромобиль внешне будет похож на прототип Imagine by KIA, показанный в Женеве.

«Это будет эмоциональный флагман, сочетающий в себе черты пятидверного купе и внедорожника», – отметил господин Донкервольке.

Новинку построят на абсолютно новой «тележке», которую планируют применять и для других «зелёных» автомобилей от корейских марок KIA и Hyundai. Презентация первого электрокара состоится в текущем году.

В свою очередь продемонстрированный на изображениях электрический купеобразный кроссовер покажут публике не раньше 2021 года.