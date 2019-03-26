«Ревущая консервная банка за бешеные деньги»: Новая Toyota Corolla 2019 за 1,7 миллиона возмутила пользователей сети

Сегодня, 06:00 \\ Авто/Мото

Блогер показал новую «Короллу» в топовой комплектации, но в сети соотношением цены и качества остались недовольны.

Как рассказал блогер Сергей Николаев, основополагающее различие между новой версией модели и старой Toyota Corolla заключается в появлении новой платформы и независимой подвески сзади. Топовая комплектация стоит 1,7 миллиона рублей – за эту цену покупатель получит двигатель объемом 1.6 л и вариатор. Кроме этого, у модели впервые появился круиз-контроль, климат-контроль с ИИ-управлением, поддержкой поясничного отдела для водительского кресла, большим сенсорным дисплеем комплекса мультимедиа и увеличенными до 17 дюймов дисками.

При этом капот по-прежнему оснащается «кочергой», в салоне сзади высокому человеку будет тесновато, а залезая на сиденье водителя, можно задеть ногой элементы передней панели сбоку. Также 3-слойная шумоизоляция, как показала поездка блогера по трассе, как будто бы добавлена только «на бумаге». Сам обзорщик похвалил работу новой подвески, но заметил, что оценить новую платформу невозможно из-за слабоватого для такой машины двигателя.

В комментариях новую Toyota Corolla разгромили в пух и прах. Многих расстроила шумоизоляция: «Там что, взлетает космический аппарат?», «Гудит как бензопила», «У меня Приора так не орет, как эта Королла», пишут комментаторы. «Ревущая консервная банка за бешеные деньги», «Смартфон на колесах», «Лучше купить Камри», возмутились остальные.

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Автор - Марина Кравченко
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