«Бюджет» с ветерком: Новый кроссовер Hyundai Venue представлен в формате кабриолета

Самый доступный паркетник южнокорейской марки получил виртуальную версию без верха, которая выглядит вполне презентабельно, однако ее появление – бессмысленно.

Новый кроссовер Hyundai Venue представлен в формате кабриолета венгерским дизайнером X-Tomi Design. Художник не просто «срезал» крышу автомобиля в «Фотошопе», а изменил формат кузова транспортного средства. Задняя часть машины была укорочена, для чего она «пожертвовала» задними дверями. При этом, салон авто остался четырехместным.

Стоит сказать, что у автора получилась весьма привлекательная машина с гармоничным обликом, который навеивает мысли о поездках к морю. Однако такой «бюджет» с ветерком вряд ли появится на рынке. Опыт других производителей показывает, что кроссоверы без крыши плохо продаются, а потому, многие марки отказываются от их выпуска.

Напомним, кроссовер Hyundai Venue дебютировал в апреле нынешнего года. Автомобиль одновременно показали в США и Индии, так как эти страны станут первыми рынками для паркетника, однако позже география модели будет расширена.

Стоимость Hyundai Venue составит порядка 12 000 долларов. Ценник, в совокупности с обликом кроссовера и его компактностью, ориентирует модель на молодых водителей. Невзирая на небольшие размеры, машина имеет 530 литровый багажник, который расширяется до 903 л за счет складывания заднего дивана. Силовую линейку авто представляют мотор 1.6 на 124 л.с. в США, и двигатели 1.2, 1.0 и 1.4 в Индии. Их мощность составляет 83, 120 и 90 л.с. соответственно.