Top Gear назвал ТОП-5 самых крутых автомобилей всех времен

Сегодня, 11:03 \\ Авто/Мото

Легендарную британскую телепередачу несмотря на смену ведущих продолжают смотреть и любить жители разных стран мира. Эксперты Top Gear порадовали поклонников рейтингом самых «крутых» машин за всю историю автопрома.

В числе лучших авто оказалось купе Lamborghini Miura, которое оснащалось 4,0-литровым мотором V12 мощностью 350 лошадиных сил. Спорткар мог развивать максимальную скорость в 270 км/ч. На конвейере такой автомобиль продержался с 1966 по 1969 год.

В рейтинг вошёл и дорожный вариант раллийного Ford Escort Mexico. В своё время эта машина пользовалась широкой популярностью среди европейцев. Далее следует Land Rover Defender, который начали выпускать ещё в 1948 году. Производство легенды завершилось не так давно – в 2016 году. Под капот британского внедорожника устанавливался 122-сильный двигатель объёмом 2,2 л.

В Top Gear не обошли стороной и Lancia Stratos с бензиновым V6, выдающим 190 «лошадок». Производство итальянского спорткара продолжалось с 1972 по 1978 год. Завершает ТОП-5 самых крутых автомобилей компактный Fiat 500, который выделяется интересным дизайном. Городской хэтчбек был признан лучшим европейским автомобилем в 2008 году.

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Автор - Алина Руднева
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