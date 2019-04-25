«Не лакшери, а лухари»: ВАЗ-2115 с «золотым» салоном высмеяли в сети

Отечественные автомобилисты продолжают веселить интернет-сообщество своими «дизайн-проектами», и накануне во всемирную паутину попал очередной «перл».

В одной из тематических групп во «ВКонтакте» появились фотографии «тюнингованного» седана ВАЗ-2115. Автомобиль получил двухцветный кузов, основная часть которого – серая, а бамперы, радиаторная решетка и колесные диски сделаны красными.

Главной особенностью салона обсуждаемой машины является «золотая» фронтальная панель. Также «золотой» краской «декорированы» стойки лобового стекла, дверные ручки и накладки на дверях. Кроме того, на торпеде над бардачком в машине установлено что-то вроде кошачье миски с красным глянцевым дном с узором, имитирующим крокодилью кожу.

Двухцветный ВАЗ-2115 с «золотым» салоном высмеяли в сети. Один из пользователей под фотографиями автомобиля написал: «Не лакшери, а лухари». Другой зритель отметил: «Что-то всё-таки в этом есть ... а, нет, показалось». Кто-то еще пошутил: «Случайно заехал в краску».

Напомним, ВАЗ-2115 представляет собой субкомпактный седан, состоявший в линейке Samara. Автомобиль стал заменой «99-й» модели, уже не выпускается, но до сих пор часто встречается на дорогах России, а на вторичном рынке «живой» экземпляр машины можно приобрести в среднем за 200 000 рублей.