«Мини-Гелик» в деле: Новый кроссовер Mercedes-Benz GLB тестируется на Нюрбургринге

В прошлом месяце одноименный шоу-кар удивил публику на Шанхайской автомобильной выставке, а теперь машина в предсерийном исполнении испытывается на гоночном треке в Германии.

О том, что немцы тестируют на Нюрбургринге кроссовер Mercedes-Benz GLB, свидетельствуют фото и видео автомобильных папарацци. Ранее СМИ сообщали, что публика увидит серийный вариант машины будущим летом, а пока «шпионы» демонстрируют «Мини-Гелик» в деле, рассекающим по Нордшляйфе в камуфляже. К слову, даже сквозь маскировку видно, что автомобиль выглядит гораздо скромнее шоу-кара.

Кроссовер Mercedes-Benz GLB получил прозвище «Мини-Гелик» потому, что он должен получить более выраженные внедорожные способности в сравнении со своими «одноклассниками». Машина строится на платформе обновленного A-Class, получит увеличенный дорожный просвет, а опционально автомобиль будет предлагаться с полным приводом и трехрядным салоном. Внутренним пространством паркетник будет во многом напоминать своего соплатформенника.

Ожидается, что у Mercedes-Benz GLB появится AMG-версия. О силовой линейке автомобиля пока нет точных данных, однако ожидается, что для базовой версии кроссовера будет предусмотрен 4-цилиндровый турбодвигатель, а для максимальной комплектации машины подготовят 300-сильный агрегат. Позже могут появиться гибридная и электрическая версии автомобиля. Сроки начала продаж машины пока не называются.