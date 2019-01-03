Новые стандарты мощности и невиданная персонализация: ТОП-5 причин ждать новый флагманский BMW M8

Американские специалисты прогнозируют автомобилю стоимость под 160 000 долларов и впечатляющий набор опций.

В первую очередь, флагман BMW M8 2020 модельного года, а в особенности – его Competition версию – стоит ожидать из-за новой системы полного привода, который ранее анонсировался для всего М-семейства баварского автогиганта. Так, автомобиль получит дрифт-режим, позволяющий превращать «немца» в заднеприводную машину простым нажатием кнопки.

Также BMW M8 должен открыть новые стандарты мощности для своей модельной линейки. Ходят слухи, что под капотом автомобиля будет установлен 650-сильный агрегат на 8 цилиндров и 4,4 литра, который идеально подойдёт для гоночных соревнований. В более «простых» версиях машина будет оснащаться 617-сильными моторами.

Помимо этого, BMW M8 будет доступна недосягаемая доселе глубина всевозможных регулировок. Подстроить «под себя» можно будет едва ли не что угодно: от параметров рулевого управления до работы полного привода, что даст возможности для невиданных возможностей в плане персонализации, ведь для любого типа вождений будут доступны сотни, если не тысячи, различных комбинаций.

Что касается вариаций кузова, то как и ранее здесь их будет три: купе, кабриолет и роскошный четырехдверный седан Gran Coupe с куполообразной линией крыши. Наконец, последнюю строчку в ТОП-5 причин ожидания нового BMW M8 занимает потрясающая эксклюзивность данной модели. Далеко не каждое авто может похвастать буквой М и всего лишь одной цифрой рядом, что делает М8 участником клуба эксклюзивных высокопроизводительных машин.