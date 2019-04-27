200-сильный «Тигр»: Компания Chery объявила дату дебюта «заряженного» кроссовера Tiggo 8

Обновленный флагманский SUV можно будет приобрести у дилеров бренда уже с 28 мая этого года.

Трёхрядный кроссовер получил совершенно новую силовую установку. Отныне «Тигр» сможет похвастать 1,6-литровым бензиновым агрегатом, выдающим 200 лошадиных сил и 290 Нм крутящего момента. Как и ранее, Chery Tiggo 8 будет оснащаться 7-диапазонной роботизированной коробкой передач DTC с двумя сцеплениями.

Привод Tiggo 8 – безальтернативно передний. Рестайлинговая модель в первое время будет продаваться исключительно на авторынке Поднебесной, однако в случае успешного старта можно будет ожидать появления «заряженного» Chery Tiggo 8 на глобальном рынке. Экстерьер кроссовера будет отличаться от стандартной версии обновленными бамперами и аккуратной решеткой радиатора.

В плане оснащения можно отметить появление адаптивного круиз-контроля, предусмотренного в «люксовых» версиях Chery Tiggo, а также системы предотвращения фронтальных столкновений. Стоимость рестайлингового кроссовера будет варьироваться от 119 900 до 149 900 юаней (1,156-1,450 миллиона рублей по актуальному курсу).