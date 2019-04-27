200-сильный «Тигр»: Компания Chery объявила дату дебюта «заряженного» кроссовера Tiggo 8

Сегодня, 13:40 \\ Авто/Мото

Обновленный флагманский SUV можно будет приобрести у дилеров бренда уже с 28 мая этого года.

Трёхрядный кроссовер получил совершенно новую силовую установку. Отныне «Тигр» сможет похвастать 1,6-литровым бензиновым агрегатом, выдающим 200 лошадиных сил и 290 Нм крутящего момента. Как и ранее, Chery Tiggo 8 будет оснащаться 7-диапазонной роботизированной коробкой передач DTC с двумя сцеплениями.

Привод Tiggo 8 – безальтернативно передний. Рестайлинговая модель в первое время будет продаваться исключительно на авторынке Поднебесной, однако в случае успешного старта можно будет ожидать появления «заряженного» Chery Tiggo 8 на глобальном рынке. Экстерьер кроссовера будет отличаться от стандартной версии обновленными бамперами и аккуратной решеткой радиатора.

В плане оснащения можно отметить появление адаптивного круиз-контроля, предусмотренного в «люксовых» версиях Chery Tiggo, а также системы предотвращения фронтальных столкновений. Стоимость рестайлингового кроссовера будет варьироваться от 119 900 до 149 900 юаней (1,156-1,450 миллиона рублей по актуальному курсу).

Поделиться новостью:
Автор - Алекс Ройзман
Главное за неделю

Вслед за «Патриотом»: УАЗ начал принимать заказы на экспедиционный «Хантер» за 900 тысяч рублей

Как и «Патриот», УАЗ «Хантер» получил аналогичный ярко-оранжевый цвет кузова и особенную...

«Нужно прошиваться!»: Как вылечить «дерганье» двигателя LADA Vesta на холостых оборотах – сеть

Как оказалось, данная проблема очень распространена среди владельцев автомобиля с...

Автомобили для загородных поездок: Эксперты назвали ТОП-5 дешевых машин для дачников

С наступлением весны многие начинают ездить на свои дачные участки, потому для этого...

Армянские прадеды «Газели»: О первых автофургонах СССР рассказал эксперт

Как оказалось, далеко не ГАЗ-3302 принадлежит звание первооткрывателя сегмента...

Продолжают пользоваться спросом: Чем порадуют обновленные Renault Master и Renault Trafic рассказали в сети

Французская компания Renault представила обновленные версии фургонов Renault Master и...

Неудавшийся бестселлер: Компания УАЗ рассказала про пикап «Сталкер»

Данная модель стала очередным амбициозным проектом Ульяновского автозавода, который так и...

«Лучше присмотрись к другому авто»: Причины не покупать Hyundai Creta после Volkswagen Polo назвали в сети

По мнению водителей, после «немца» крайне трудно будет подготовить себя к высокому...

«Безумный» внедорожник: Компания Dodge показала Durango SRT Pursuit Trap с новым 797-сильным мотором

Данный автомобиль был подготовлен специально для гоночных соревнований «Один круг...

Ценники – ниже, ассортимент – шире: ТОП-5 причин, почему годовалое авто лучше нового назвали эксперты

Специалисты решили определиться с главными преимуществами машин с небольшим пробегом...

Опаснее, чем казались: Эксперты рассказали, за какими машинами категорически нельзя ехать следом

Порой автомобилисты сильно недооценивают риски, которые их преследуют в самых, на первый...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ