Новый Hyundai Santro: К дебюту готовится бюджетный «кореец» за 330 тысяч рублей

Сегодня, 17:30 \\ Авто/Мото

Южнокорейский автомобильный производитель Hyundai намерен еще больше удешевить модель хэтчбека Santro, снизив ее стоимость до 330 тысяч рублей. Малолитражка имеет все шансы стать самой народной семейной иномаркой

Корпорация Hyundai совсем недавно, осенью 2018 года, представила малолитражный хэтчбек нового поколения - Santro, различные версии которого быстро «разошлись» только в Индии в количестве 67 тысяч экземпляров по цене от 389 тысяч до 900 тысяч рупий. Однако производитель решил не останавливаться на достигнутом, и превратить свое детище во всенародного любимца.

Уже озвучено решение в 2019 году еще больше удешевить Hyundai Santro, снизив его стоимость до 350 тысяч рупий, что эквивалентно 330 тысячам рублей, - сообщают автопорталы со ссылкой на гендиректора Hyundai Motor India.

 

Авто по-прежнему останется с 1,1-литровым 4-цилиндровым двигателем под капотом, развивающим мощность в 69 л.с., но его основу составит иная платформа. «Коробка» останется 5-ступенчатой в вариантах «механика» и «робот». Водитель в обновленной версии авто 2019 года может рассчитывать на подушку безопасности. Будут доступны мультимедийная система с сенсорным дисплеем, кондиционер, антиблокировочная система, задняя камера и парктроник для удобства маневрирования и парковки в городском потоке.

 

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