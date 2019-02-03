Сокращение без сожалений: Компания Honda уберёт с рынка треть своих моделей

Сегодня, 12:00 \\ Авто/Мото

В ближайшее время будут определены автомобили, выпуск которых является нерентабельным для японского бренда.

Накануне босс компании Honda Такахиро Хатиго провёл крайне важную пресс-конференцию, раскрывающую планы бренда на ближайшие несколько лет. Согласно заявлениям Хатиго, уже к 2025 году глобальный рынок должен лишиться трети автомобилей Honda, поскольку более 60% продаж компании приходится на ограниченный ряд моделей.

Самыми покупаемыми являются Honda Civic и Accord, HR-V и CR-V, а также Fit/Jazz. Не стоит забывать и о том, что на отдельных рынках может наблюдаться несколько иная картина. Например в США часто покупают Honda Pilot, японцы предпочитают компактные городские автомобильчики N-серии, а китайцы – бюджетный Honda Crider.

Вышеуказанные модели под сокращение не попадут, а вот чтобы выяснить, от кого придётся избавляться без сожалений, глобальный рынок Honda планирует поделить на 6 условных регионов, в которых будут отслеживаться предпочтения покупателей. Помимо этого стало известно, что уже к 2030 году компания Honda планирует увеличить долю продаж своих электромобилей до 65%, о чем говорит скорый выпуск оригинальных моделей Everus VE-1 и Honda E.

Поделиться новостью:
Автор - Алекс Ройзман
Главное за неделю

Вслед за «Патриотом»: УАЗ начал принимать заказы на экспедиционный «Хантер» за 900 тысяч рублей

Как и «Патриот», УАЗ «Хантер» получил аналогичный ярко-оранжевый цвет кузова и особенную...

«Нужно прошиваться!»: Как вылечить «дерганье» двигателя LADA Vesta на холостых оборотах – сеть

Как оказалось, данная проблема очень распространена среди владельцев автомобиля с...

Автомобили для загородных поездок: Эксперты назвали ТОП-5 дешевых машин для дачников

С наступлением весны многие начинают ездить на свои дачные участки, потому для этого...

Армянские прадеды «Газели»: О первых автофургонах СССР рассказал эксперт

Как оказалось, далеко не ГАЗ-3302 принадлежит звание первооткрывателя сегмента...

Продолжают пользоваться спросом: Чем порадуют обновленные Renault Master и Renault Trafic рассказали в сети

Французская компания Renault представила обновленные версии фургонов Renault Master и...

Неудавшийся бестселлер: Компания УАЗ рассказала про пикап «Сталкер»

Данная модель стала очередным амбициозным проектом Ульяновского автозавода, который так и...

«Лучше присмотрись к другому авто»: Причины не покупать Hyundai Creta после Volkswagen Polo назвали в сети

По мнению водителей, после «немца» крайне трудно будет подготовить себя к высокому...

«Безумный» внедорожник: Компания Dodge показала Durango SRT Pursuit Trap с новым 797-сильным мотором

Данный автомобиль был подготовлен специально для гоночных соревнований «Один круг...

Ценники – ниже, ассортимент – шире: ТОП-5 причин, почему годовалое авто лучше нового назвали эксперты

Специалисты решили определиться с главными преимуществами машин с небольшим пробегом...

Опаснее, чем казались: Эксперты рассказали, за какими машинами категорически нельзя ехать следом

Порой автомобилисты сильно недооценивают риски, которые их преследуют в самых, на первый...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ