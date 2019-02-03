Сокращение без сожалений: Компания Honda уберёт с рынка треть своих моделей

В ближайшее время будут определены автомобили, выпуск которых является нерентабельным для японского бренда.

Накануне босс компании Honda Такахиро Хатиго провёл крайне важную пресс-конференцию, раскрывающую планы бренда на ближайшие несколько лет. Согласно заявлениям Хатиго, уже к 2025 году глобальный рынок должен лишиться трети автомобилей Honda, поскольку более 60% продаж компании приходится на ограниченный ряд моделей.

Самыми покупаемыми являются Honda Civic и Accord, HR-V и CR-V, а также Fit/Jazz. Не стоит забывать и о том, что на отдельных рынках может наблюдаться несколько иная картина. Например в США часто покупают Honda Pilot, японцы предпочитают компактные городские автомобильчики N-серии, а китайцы – бюджетный Honda Crider.

Вышеуказанные модели под сокращение не попадут, а вот чтобы выяснить, от кого придётся избавляться без сожалений, глобальный рынок Honda планирует поделить на 6 условных регионов, в которых будут отслеживаться предпочтения покупателей. Помимо этого стало известно, что уже к 2030 году компания Honda планирует увеличить долю продаж своих электромобилей до 65%, о чем говорит скорый выпуск оригинальных моделей Everus VE-1 и Honda E.