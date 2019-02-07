Creta – всё ещё бестселлер: Продажи автомобилей Hyundai в России продолжают расти

Сегодня, 16:40 \\ Авто/Мото

За прошедший месяц спрос на модели корейского бренда возрос на 3% по сравнению с аналогичным промежутком 2018 года.

По итогам апреля в России было реализовано 15 379 экземпляров автомобилей Hyundai. А вот с начала года счастливыми обладателями корейских машин стало 56 804 отечественных автолюбителя, что на 4% больше, чем за 4 месяца прошлого года – позитивная динамика роста продаж автомобилей Hyundai крайне радует представителей бренда.

Что примечательно, продолжает оставаться бестселлером Hyundai Creta. За один только апрель владельцами популярного корейского кроссовера стали 6 123 водителя, что на те же 3% больше, чем в прошлом году. В списке самых покупаемых автомобилей бренда нашлось место и для Hyundai Solaris, который, впрочем, демонстрирует лишь спад интереса покупателей – 5 192 экземпляра, что на 20% меньше аналогичного прошлогоднего показателя.

В пятёрку самых продаваемых автомобилей Hyundai в России также вошли: кроссовер Tucson (2 100 единиц), Sonata (477 единиц) и новое поколение Elantra (353 единицы).

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Автор - Алекс Ройзман
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