«Как-то не впечатлила»: Почему Skoda Octavia и другие бюджетные иномарки хуже LADA Vesta – сеть

Сегодня, 06:00 \\ Авто/Мото

Автомобилист проехался на нескольких иномарках эконом-сегмента и остался разочарован.

О своих впечатлениях он решил рассказать в сообществе «Вестоводов» соцсети «ВКонтакте». Водитель LADA Vesta похвастался, как недавно ему довелось прокатиться на Skoda Octavia 2016 года выпуска. Автоматическая коробка передач, 1,6-литровый мотор, максимальная комплектация – всё это оставило у владельца «Весты» крайне неоднозначные впечатления.

«Как-то не впечатлила», – лаконично высказался автомобилист, заявляя, что Skoda Octavia хуже LADA Vesta по множеству параметров. Шумоизоляция у «чеха» крайне слабая, присутствуют «сверчки», а по ходовой части – машина и вовсе крайне жёсткая, что не мог не отметить «вестовод».

Как оказалось, он такой – не один, и множество владельцев LADA Vesta с ним согласны. По сравнению с KIA Rio, «Веста», по мнению автомобилистов, гораздо мягче и тише, а что касается Skoda Rapid, то здесь ситуация также похожа: «Веста лучше! Гораздо мягче, выше, тише!».

Один из автомобилистов рассказал, как выбирал однажды Skoda Octavia в хорошей комплектации, но с 1,4-литровым мотором и DSG данная покупка обошлась бы ему в 1,5 миллионов рублей, а он не видел смысла тратить такие деньги ради автомобиля, который потом будет работать в такси: «В итоге взял LADA Vesta SW Cross в топе. 900 000 р., зато все хотелки есть».

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Автор - Алекс Ройзман
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