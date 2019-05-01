«Куда не влезу – везде косяк»: На «отвратительное» качество сборки Volkswagen Polo пожаловался водитель

По словам автовладельца, он постоянно находит в немецком бестселлере разного рода проблемы.

Началось всё с того, что в тематическом сообществе Volkswagen Polo в соцсети «ВКонтакте», один из водителей решил пожаловаться на «отвратительное» качество сборки автомобиля. Некоторые технологические решения, применённые во время производства, кажутся владельцу «немца» как минимум неоднозначными, а как максимум – вызывающими определенный дискомфорт у всех покупателей.

«Куда не влезу – везде косяк», – возмущается автомобилист. В первую очередь он отметил внушительное количество посторонних звуков в салоне Volkswagen Polo. Долгие, бесплодные поиски источника «сверчков» не давали пользы, пока водитель не догадался попробовать снять бардачок, где и обнаружил крайне странные, загнутые клипсы. По мнению водителя, во время сборки мастера силой вбивали металлические агрегаты внутрь, из-за чего те и погнулись.

Комментаторы в сети подтвердили, что недовольство водителя качеством сборки Volkswagen Polo – не беспочвенное, поскольку они и сами замечали некоторые производственные огрехи, от которых крайне трудно было избавиться: «Такая же история. У меня вентилятор отопителя был прикручен на трёх саморезах вместо шести, а я всё думал, что там может дребезжать за бардачком».