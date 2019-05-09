«Вот такие у нас криворукие мастера»: О проблемах Renault Duster российской сборки рассказал владелец

Автомобилиста бесит, что ему постоянно приходится покупать детали для своего кроссовера, поскольку у него вечно что-либо выходит из строя.

Водитель рассказал, что приобрел себе Renault Duster российской сборки 3 года назад в официальном автосалоне, и пожаловался на его постоянные проблемы. Так, уже на отметке 9 000 километров пробега у кроссовера «накрылись» стойки стабилизатора, на 13 000 – шаровые вместе с рычагами, а на 38 000 километров, совсем недавно, долго жить приказал и бензонасос – питание шло исправно, но признаков жизнь подавать он не желал.

«Вот такие у нас криворукие мастера», – рьяно возмущается владелец Renault Duster, которому теперь необходимо покупать новый бензонасос. Водитель предполагает, что на российских производственных мощностях, судя по всему, и знать не знают об отделе технического контроля, поскольку в противном случае таких дефектом можно было бы избежать уже на стадии производства популярного кроссовера.

Комментаторы в сети посочувствовали автомобилисту и попытались предложить ему, как можно сэкономить на приобретении злосчастного бензонасоса для Renault Duster. По словам водителей, за 2 000 рублей вполне можно приобрести аналогичный агрегат от ВАЗ, который спокойной ставят на Renault Megane или Ford Focus: «Или же можно даже от Газели воткнуть, или выбрать Bosch».