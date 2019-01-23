Долгожданный рестайлинг: На дорожных тестах заметили обновленный Hyundai i30

Судя по количеству и расположению камуфляжа, существенные изменения произошли преимущественно в передней части автомобиля.

Проведением очередного рестайлинга для Hyundai i30, корейский бренд намеревается увеличить популярность данной модели на местных рынках, поскольку там наблюдается стабильное уменьшение спроса из года в год, в то время как на авторынках Европы i30 демонстрирует вполне приличные показатели. Так, за прошлый год было реализовано 80 000 экземпляров корейского авто.

При этом последнее обновление Hyundai i30 для рынка в Корее датируется 2017 годом, потому нет ничего удивительного в том, что на домашних дорожных тестах был замечен долгожданный «свежий» i30, облаченный в серьезный черный камуфляж, который не позволяет разглядеть ничего важного, помимо некоторых элементов, подмеченных журналистами.

Судя по всему, рестайлинговый Hyundai i30 сможет похвастать новой радиаторной решеткой и полоской светодиодов, выполняющих роль ходовых огней. Также не исключается, что существенные изменения могут произойти в интерьере, а вот силовая «начинка» i30 должна остаться неизменной.