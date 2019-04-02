«Идеальный» минивэн: Своё видение «туристической» LADA Largus представила группа энтузиастов

От стандартной версии автомобиль будет отличаться специфической окраской кузова и доработками ходовой части.

Своё видение «туристического» минивэна LADA Largus решила подготовить группа энтузиастов во главе с известным путешественником Петром Груздёвым. Они же займутся постройкой «идеального» на их взгляд «Ларгуса», который будет отлично подходить как для туристических целей, так и для ежедневного использования.

Проект получил название Lärgus Käreliä и будет включать в себя красно белую покраску кузова LADA Largus с использованием декоративного орнамента, а также установку элементов пневмоподвески и возможности блокировок дифференциала. Энтузиасты выбрали для своей разработки именно «Ларгус» по очевидной причине – это единственный отечественный автомобиль, оснащаемый семью посадочными местами.

Ключевыми особенностями «туристической» LADA Largus должна будет стать высокая крыша, возможность трансформировать салон в зависимости от предполагаемой эксплуатации, а также обеспечение автономного проживания. Не исключается, что данная модель поступит в мелкосерийное производство, однако очевидно, что её ценник будет существенно превышать 750 000 рублей, в которые обходится покупка базовой комплектации обычной LADA Largus.