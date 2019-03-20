«Рейка при смерти?»: На странные скрипы в рулевой колонке Renault Duster пожаловался владелец

Водитель сумел запечатлеть на видео душераздирающие «стоны» при повороте рулевого колеса кроссовера.

Видеозапись он опубликовал в сообществе владельцев Renault Duster «ВКонтакте» и свой пост дополнил предположением о том, что у него вышла из строя рулевая рейка: «Рейка при смерти уже?». Однако автомобилисту порекомендовали не торопиться с выводами, поскольку комментаторы, сталкиваясь с похожими проблемами, неоднократно находили иные причины странным скрипам.

Один из водителей убежден, что рейка, в каком бы состоянии она не была, на такие звуки попросту не способна, а скрипы в рулевой колонке Renault Duster начинают раздаваться из-за неисправного гидроусилителя руля: «Дохлая рейка при таких же покачиваниях лёгкий стук делает, а при езде вообще печальный грохот стоит», «Скорее насос ГУРа при смерти!».

При этом водитель Renault Duster дополнил, что скрип исходит из области рейки, а тот самый вышеупомянутый стук начинает раздаваться как раз во время езды по бездорожью. «Посмотрите рулевой вал. Просто скрипит, или где-то в салоне цепляет. Может резинки у пола от старости можно просто помазать», – подвели итог автомобилисты в сети, предложив владельцу «Дастера» не мучаться в догадках, а отправить свой кроссовер к официальному дилеру.