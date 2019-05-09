«Тут лотерея. Кто-то без проблем, а кто-то муки терпит»: Основные «косяки» Hyundai Creta 2019 назвал водитель

Автолюбитель убежден, что, покупая корейский кроссовер, крайне трудно предугадать, какие могут возникнуть проблемы.

В сообществе владельцев Hyundai Creta соцсети «ВКонтакте», один из комментаторов попросил описать основные «косяки» популярного кроссовера, особенно те, которые касаются машин 2019 года выпуска: «Что там с новыми, много болячек пофиксили?». Автомобилиста интересовало, в частности, что там с дверью багажника «Креты», которую неоднократно ругали за пузыри вздувшейся краски и трещины ЛКП.

«Хочется взять на 5 лет, чтобы без проблем было», – заявляет водитель, однако, судя по развернутому ответу одного владельца Hyundai Creta, далеко не факт, что с машиной всё будет гладко. В первую очередь, может оказаться крайне плохой антикоррозийная обработка, потому комментатор посоветовал сразу после приобретения закатать машину в плёнку или же купить качественный «антикор» у официальных дилеров.

Продолжение... «Три раза за год подтягивал ручник!»: На характерный недостаток LADA 4x4 пожаловался владелец Автомобилист убежден в том, что производители «Нивы» попросту наживаются на тросиках ручного тормоза. Внутри салона Hyundai Creta, вне зависимости от комплектации, можно отметить чрезмерно царапающийся пластик, следы на котором могут оставить даже случайные прикосновения кольца на пальце.

Также «косяком» назвать можно проблемную штатную магнитолу, слабую шумоизоляцию, ленивый разгон с 1,6-литровым мотором и высокий расход. Однако в целом – всё зависит от везения: «Тут лотерея же. Кто-то без проблем ездит годами, а кто-то терпит муки».