Опаснее, чем казались: Эксперты рассказали, за какими машинами категорически нельзя ехать следом

Сегодня, 17:03 \\ Авто/Мото

Порой автомобилисты сильно недооценивают риски, которые их преследуют в самых, на первый взгляд, простых дорожных ситуациях.

Эксперты рассказали, за какими машинами категорически нельзя ехать следом. Речь идет об автомобилях с неработающими световыми приборами, и такие транспортные средства опаснее, чем казались, ведь из-за них очень часто случаются ДТП. Специалисты отмечают, что наиболее опасными на дорогах можно считать машины, у которых не работают стоп-сигналы.

Примечательно, что в законе световые приборы не разделяются на «поворотники», фары и тому подобное, а потому, какой бы световой прибор не отказал в машине, штраф за его неработоспособность – один, и составляет он 500 рублей.

Стоп-сигналы, по словам экспертов, крайне важны. Ведь именно они показывают, что впереди идущая машина замедляется или резко останавливается, что без стоп-сигнала заметить не так уж просто, а ведь иногда это происходит практически молниеносно. Также стоит помнить, что даже если машины едут друг от друга на безопасной дистанции, но на высокой скорости, существенно повышается вероятность того, что водитель следом едущего автомобиля не сумеет избежать ДТП, в случае, если впереди идущее авто резко затормозит.

Сложность заключается еще и в том, водитель машины, врезавшейся в авто с неработающими стоп-сигналами, с большим трудом сможет доказать вину водителя неисправного авто, разве что, если последний не признается, что в его транспорте имели место неисправности светотехники.

К слову, только за первые два месяца текущего года в России произошло более 20 тысяч ДТП. Эти аварии унесли жизни не менее 2 тысяч человек, а травмированными оказались 27,5 тысячи человек.

Поделиться новостью:
Автор - Макс Обломов
Главное за неделю

Замена для УАЗ «Хантер», которую мы потеряли: В сети показали снимки амбициозного внедорожника УАЗ-3172

Данный автомобиль должен был прийти на смену УАЗ-469 ещё в конце прошлого века, однако...

«Пилить – это дурь»: Почему не стоит удалять стабилизатор поперечной устойчивости УАЗ «Патриот», объяснили в сети

Один из автомобилистов пожелал увеличить проходимость своего внедорожника, потому и...

Мотор от Lancia и «коробка» от BMW: В Польше на базе ВАЗ-2106 сделали спорткар

Для этого творению советского автопрома пришлось расстаться с заводскими двигателем и...

«Нужно прошиваться!»: Как вылечить «дерганье» двигателя LADA Vesta на холостых оборотах – сеть

Как оказалось, данная проблема очень распространена среди владельцев автомобиля с...

Вслед за «Патриотом»: УАЗ начал принимать заказы на экспедиционный «Хантер» за 900 тысяч рублей

Как и «Патриот», УАЗ «Хантер» получил аналогичный ярко-оранжевый цвет кузова и особенную...

Автомобили для загородных поездок: Эксперты назвали ТОП-5 дешевых машин для дачников

С наступлением весны многие начинают ездить на свои дачные участки, потому для этого...

Армянские прадеды «Газели»: О первых автофургонах СССР рассказал эксперт

Как оказалось, далеко не ГАЗ-3302 принадлежит звание первооткрывателя сегмента...

Продолжают пользоваться спросом: Чем порадуют обновленные Renault Master и Renault Trafic рассказали в сети

Французская компания Renault представила обновленные версии фургонов Renault Master и...

Неудавшийся бестселлер: Компания УАЗ рассказала про пикап «Сталкер»

Данная модель стала очередным амбициозным проектом Ульяновского автозавода, который так и...

«Кроссовер, за который не стыдно»: Subaru XV со «вторички» оценили в сети

Японский кроссовер обойдется недешево в обслуживании, но он достаточно перспективен на...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ