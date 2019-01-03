Опаснее, чем казались: Эксперты рассказали, за какими машинами категорически нельзя ехать следом

Порой автомобилисты сильно недооценивают риски, которые их преследуют в самых, на первый взгляд, простых дорожных ситуациях.

Эксперты рассказали, за какими машинами категорически нельзя ехать следом. Речь идет об автомобилях с неработающими световыми приборами, и такие транспортные средства опаснее, чем казались, ведь из-за них очень часто случаются ДТП. Специалисты отмечают, что наиболее опасными на дорогах можно считать машины, у которых не работают стоп-сигналы.

Примечательно, что в законе световые приборы не разделяются на «поворотники», фары и тому подобное, а потому, какой бы световой прибор не отказал в машине, штраф за его неработоспособность – один, и составляет он 500 рублей.

Стоп-сигналы, по словам экспертов, крайне важны. Ведь именно они показывают, что впереди идущая машина замедляется или резко останавливается, что без стоп-сигнала заметить не так уж просто, а ведь иногда это происходит практически молниеносно. Также стоит помнить, что даже если машины едут друг от друга на безопасной дистанции, но на высокой скорости, существенно повышается вероятность того, что водитель следом едущего автомобиля не сумеет избежать ДТП, в случае, если впереди идущее авто резко затормозит.

Сложность заключается еще и в том, водитель машины, врезавшейся в авто с неработающими стоп-сигналами, с большим трудом сможет доказать вину водителя неисправного авто, разве что, если последний не признается, что в его транспорте имели место неисправности светотехники.

К слову, только за первые два месяца текущего года в России произошло более 20 тысяч ДТП. Эти аварии унесли жизни не менее 2 тысяч человек, а травмированными оказались 27,5 тысячи человек.