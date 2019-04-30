«После Мерса будешь долго привыкать»: О тонкостях выбора подержанного Renault Duster рассказали в сети

Комментаторы объяснили, на что прежде всего нужно обращать внимание, покупая кроссовер с пробегом.

По мнению автолюбителей тематического сообщества соцсети «ВКонтакте», выбирая подержанный Renault Duster следует знать о некоторых тонкостях. Водителю, пожелавшему пересесть с автомобилей Mercedes на «Дастера», автомобилисты посоветовали брать версию с 2,0-литровым мотором и автоматической коробкой передач, поскольку именно данный комплект позволит автомобилю проявлять себя как на бездорожье, так и на скоростной трассе.

«После Мерса будешь долго привыкать», – шутят комментаторы в сети, уточняя, что доля правды здесь всё-таки есть, ведь речь идёт о достаточно бюджетном кроссовере, который не может похвастать высоким уровнем комфорта. В то же время, Renault Duster многие хвалят за старый-добрый 4-диапазонный «автомат», который хоть и не предназначен для гонок, зато при правильном обслуживании будет едва ли не вечным агрегатом.

Подводя итог, автолюбителю посоветовали быть готовым к тому, что расход с АКПП будет ощутимо больше, чем на «ручке», а также рекомендуют сразу после покупки «закатать» Renault Duster в броне-плёнку, дабы избежать повреждения задних крыльев и появления сколов на них.