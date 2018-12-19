Сломается что угодно и когда угодно: Составлен ТОП-5 главных проблемных моментов Chevrolet Niva

Сегодня, 15:03 \\ Авто/Мото

Несмотря на то, что «Шниву» вот уже несколько десятилетий продолжают активно покупать, список её недостатков и не думает уменьшаться.

В то время как достоинства Chevrolet Niva достаточно общеизвестны и стабильны – невысокий ценник, отличная проходимость и низкая стоимость комплектующих – главные проблемные моменты прославленного российского внедорожника время от времени всё же меняются. Говоря о Niva 2018 года, можно выделить 5 её основных недостатков, а также 5 эксплуатационных проблем.

В первую очередь, ругать «Шниву» можно и нужно за низкое качество абсолютного большинства запчастей, соответствующего невысокой цене. Из-за этого никогда не знаешь, что с Chevrolet Niva может случиться в следующий момент, ведь сломаться может что угодно и когда угодно. Также экспертов печалит, что нет возможности выбора между силовыми установками и трансмиссиями, что тоже можно оправдать стоимостью машины.

При этом слабенький мотор банально «не едет» в тех моментах, когда нужно резко прибавить скорость или проявить себя на бездорожье, а проблема с антикоррозийной устойчивостью и чересчур уж маленький багажник – лишь дополняют ТОП-5 главных проблемных моментов Chevrolet Niva.

Также стоит помнить о некоторых эксплуатационных моментах. Из-за них, например, в дальние поездки не рекомендуется выезжать без запасного расширительного бачка. Постоянно требуют контроля те агрегаты, в которые поступают различные рабочие жидкости, ведь даже ГУР тут может выйти из строя в любой момент. Наконец, многие владельцы Chevrolet Niva жалуются на недолговечный нейтрализатор, проблемную электрику и слишком уж слабые резиновые чехлы.

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Автор - Алекс Ройзман
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