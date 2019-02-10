От 15 л/100 км и выше: Составлен ТОП-5 кроссоверов с самым высоким расходом топлива

Среди самых «прожорливых» автомобилей оказалось 3 «немца» и по одному «американцу» и «британцу».

Открывает данный список кроссоверов, с расходом от 15 литров на 100 км и выше, BMW X5 M. Он за 100 километров пути «съедает» 15,5 литров топлива, однако такие впечатляющие цифры целиком и полностью оправданы прекрасными динамическими характеристиками немецкого внедорожника.

Далее идёт американский Jeep Grand Cherokee SRT8. Тут высокий расход (15,6 л) обеспечивается впечатляющим 6,4-литровым мотором, выдающим 468 лошадиных сил, и разгоняющим «американца» до сотни км/ч за скромные 4,7 секунды. Посередине рейтинга расположился представительский Mercedes GLS 500. Для 2,5-тонного немецкого внедорожника, цифра в 15,8 л/100 км не выглядит такой уж и завышенной.

Вторая позиция в рейтинге «обжор» достаётся Bentley Bentayga W12, оснащенного 6,0-литровым мотором на 12 цилиндров. Потребление топлива, равное 15,9 л на 100 км позволяет автомобилю развивать максимальную скорость, превышающую 300 км/ч. Наконец, лидерство в ТОП-5 кроссоверов с самым высоким расходом удерживает Mercedes-AMG G 63. Из-за не самой лучшей аэродинамики кузова, новый «Гелик» тратит 17,4 л/100 км пути.