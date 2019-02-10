От 15 л/100 км и выше: Составлен ТОП-5 кроссоверов с самым высоким расходом топлива

Сегодня, 12:02 \\ Авто/Мото

Среди самых «прожорливых» автомобилей оказалось 3 «немца» и по одному «американцу» и «британцу».

Открывает данный список кроссоверов, с расходом от 15 литров на 100 км и выше, BMW X5 M. Он за 100 километров пути «съедает» 15,5 литров топлива, однако такие впечатляющие цифры целиком и полностью оправданы прекрасными динамическими характеристиками немецкого внедорожника.

Далее идёт американский Jeep Grand Cherokee SRT8. Тут высокий расход (15,6 л) обеспечивается впечатляющим 6,4-литровым мотором, выдающим 468 лошадиных сил, и разгоняющим «американца» до сотни км/ч за скромные 4,7 секунды. Посередине рейтинга расположился представительский Mercedes GLS 500. Для 2,5-тонного немецкого внедорожника, цифра в 15,8 л/100 км не выглядит такой уж и завышенной.

Вторая позиция в рейтинге «обжор» достаётся Bentley Bentayga W12, оснащенного 6,0-литровым мотором на 12 цилиндров. Потребление топлива, равное 15,9 л на 100 км позволяет автомобилю развивать максимальную скорость, превышающую 300 км/ч. Наконец, лидерство в ТОП-5 кроссоверов с самым высоким расходом удерживает Mercedes-AMG G 63. Из-за не самой лучшей аэродинамики кузова, новый «Гелик» тратит 17,4 л/100 км пути.

Поделиться новостью:
Автор - Алекс Ройзман
Главное за неделю

Замена для УАЗ «Хантер», которую мы потеряли: В сети показали снимки амбициозного внедорожника УАЗ-3172

Данный автомобиль должен был прийти на смену УАЗ-469 ещё в конце прошлого века, однако...

«Вагон» с клиренсом 330 мм: О судьбе УАЗ-3172 рассказал автолюбитель

Полноприводный УАЗ-3172 должен был стать прорывом – говорят, что вдохновением для...

Грузинский «Чачо»: 66-летний инженер собрал мощный вездеход на базе ГАЗ-66

В Грузии нашелся энтузиаст, который сумел легендарный советский ГАЗ-66 превратить во...

«Пилить – это дурь»: Почему не стоит удалять стабилизатор поперечной устойчивости УАЗ «Патриот», объяснили в сети

Один из автомобилистов пожелал увеличить проходимость своего внедорожника, потому и...

Мотор от Lancia и «коробка» от BMW: В Польше на базе ВАЗ-2106 сделали спорткар

Для этого творению советского автопрома пришлось расстаться с заводскими двигателем и...

«Нужно прошиваться!»: Как вылечить «дерганье» двигателя LADA Vesta на холостых оборотах – сеть

Как оказалось, данная проблема очень распространена среди владельцев автомобиля с...

Вслед за «Патриотом»: УАЗ начал принимать заказы на экспедиционный «Хантер» за 900 тысяч рублей

Как и «Патриот», УАЗ «Хантер» получил аналогичный ярко-оранжевый цвет кузова и особенную...

Автомобили для загородных поездок: Эксперты назвали ТОП-5 дешевых машин для дачников

С наступлением весны многие начинают ездить на свои дачные участки, потому для этого...

Армянские прадеды «Газели»: О первых автофургонах СССР рассказал эксперт

Как оказалось, далеко не ГАЗ-3302 принадлежит звание первооткрывателя сегмента...

Продолжают пользоваться спросом: Чем порадуют обновленные Renault Master и Renault Trafic рассказали в сети

Французская компания Renault представила обновленные версии фургонов Renault Master и...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ