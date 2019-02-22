От чего умер «японец»: О «полетевшем» двигателе Toyota Highlander рассказал эксперт

Сегодня, 11:14 \\ Авто/Мото

По словам механика, мотор японского внедорожника внезапно начал «троить», после чего – полностью прекратил подавать признаки жизни.

Обзорщица Кристина Дубровская направилась в автосервис, где продемонстрировала «полетевший» двигатель Toyota Highlander. Чтобы обнаружить источник проблемы, пришлось снимать весь силовой агрегат с подрамником и коробкой, а также «отполовинивать» мотор от автоматической коробки передач.

После демонтажа лобовой крышки силового агрегата, экспертам сразу стало понятно, от чего этот «японец» решил «умереть». Цепь была вытянута практически до предела, натяжители цепи вышли целиком и полностью. Далее механики сняли проблемную головку и обнаружили также сверхнизкую компрессию в первом цилиндре, из-за чего клапан впал почти на полсантиметра.

По словам специалиста, они и подумать не могли, что придётся менять седло на двигателе Toyota Highlander так рано – внедорожнику-то всего лишь 8 лет. Помимо этого, на гильзах первого и второго цилиндров обнаружились задиры, что также стало большим сюрпризом для механиков. «Хон уходит, начали появляться проплешины, да и гидрик встал!», – подвел итог мастер, уточнив, что без капитального ремонта двигателя обойтись тут никак не получится.

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Автор - Алекс Ройзман
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