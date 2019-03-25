Надежность не страдает: «Косяки» подержанного Toyota Camry раскрыли блогеры

Японский бизнес-седан, помимо преимуществ, может иметь и «болезни».

Многие россияне настолько хотят приобрести подержанный Toyota Camry в кузове V50, что забывают о проблемах, с которыми могут столкнуться. Ведущий канала «Авто БУ» на YouTube подробно рассказал о «косяках» японского седана со «вторички».

Ни для кого не секрет, что Toyota Camry является надежным автомобилем с отличным качеством сборки, но все же и у него могут быть слабые стороны. Японский седан бизнес-класса часто используется в разных государственных структурах и дипломатических ведомствах. Интересно, что автопроизводителю известно о большинстве «болячек» «Камри» и он позволяет бесплатно устранить возникшие проблемы.

Одним из самых распространенных «косяков» японского премиум-седана выступает некачественное лакокрасочное покрытие,из-за чего со временем на кузове образуются сколы, а сам кузов начинает ржаветь. При покупке «Камри» с пробегом больше 100 000 км эксперты рекомендуют тщательно осмотреть крышку багажника и капот, так как эти детали чаще всего подвергаются коррозии. Помимо того, блогеры советуют обратить внимание на целостность передней юбки заднего бампера, что тоже является очень уязвимой частью машины.

Toyota Camry V50 оснащается моторами 2,0, 2,5 и 3,5 литра, и если два первых агрегата славятся своей надежностью, то третий двигатель может перегреваться, что влечет за собой «масложор» и снижение производительности. Помимо всего, больше всего нареканий вызывает 6-позиционная АКПП, у которой часто выходит из строя гидротрансформатор, однако надежность от этого не страдает. Что касается недочетов подвески в «Камри» со «вторички», то передние и задние стабилизаторы поперечной устойчивости выходят из строя раньше срока.