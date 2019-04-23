«Три раза за год подтягивал ручник!»: На характерный недостаток LADA 4x4 пожаловался владелец

Автомобилист убежден в том, что производители «Нивы» попросту наживаются на тросиках ручного тормоза.

По-другому он никак не может объяснить тот факт, что на его LADA 4x4 этот тросик приходится стабильно менять. «За год я три раза подтягивал ручник. Неужели это такой прибыльный бизнес, чтобы не отказываться от этой кормушки?», – срывает покровы недовольный водитель «Нивы», заявляя, что, характерный для большинства российских внедорожников, недостаток можно исправить раз и навсегда очень просто.

«Неужели они не могут трещотку с Москвича-2141 слизать? Всего делов-то: вилка с гайкой, пружинка с лепестком, дырка в диске», – гневу водителя нет предела. Комментаторы в сети подтвердили, что также сталкивались с этим недостатком и им тоже неоднократно приходилось подтягивать ручник, однако уточнили, что на LADA 4x4 конструкция ручного тормоза всё-таки получше будет: «На Вазе лучше, а на москвичах он и не работал-то никогда».

По мнению автомобилистов, есть способ, благодаря которому LADA 4x4 удастся избавить от характерной проблемы. Для этого бывалые «Нивоводы» советуют встроить краник в тормозную трубку задних тормозов, чтобы по нажатию на педаль тормоза закрыли кран: «Вот и ручник надежный!».