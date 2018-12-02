«Развод на кредит и КАСКО»: На хитрые условия госпрограмм при покупке LADA Vesta пожаловались в сети

Будущий владелец «Весты» возмущен тому, что не может воспользоваться программой «Семейный автомобиль», приобретая машину за наличные.

В сообществе «вестоводов» в социальной сети «ВКонтакте» один из водителей решил нажаловаться на крайне хитрые условия госпрограмм при покупке LADA Vesta. «Почему акция Семейный автомобиль не действует при покупке за наличку? Что за развод на кредит и КАСКО, зачем оно мне надо?», – недоумевает потенциальный покупатель российского бестселлера.

Комментаторы в сети также очень негативно отнеслись к данной ситуации, заявляя, что «семейный автомобиль», как определение, подразумевает собой, что на покупателе уже висит ипотека и не один кредит, а значит, что и для машины ему придётся его оформлять: «Ещё один ошейник в виде семейного авто, чтоб закабалить человека по полной!».

Недовольному автолюбителю посоветовали обратиться в другой салон, поскольку такой вот «развод» происходит далеко не у всех дилеров LADA Vesta, потому высока вероятность, что может повезти обойтись без кредита при покупке новой машины. Помимо этого, рекомендуется хорошенько торговаться при оформлении КАСКО, а также выбирать такой банк при оформлении кредита, чтобы была возможность выплатить его целиком как можно быстрее.

«Взял с минимальным кредитом и без дополнительных страховок. Через неделю кредит закрыл, переплата вышла 1 080 рублей, и КАСКО тоже вернул», – хвастается один из удачливых владельцев LADA Vesta.