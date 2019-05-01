«Лучше присмотрись к другому авто»: Причины не покупать Hyundai Creta после Volkswagen Polo назвали в сети

По мнению водителей, после «немца» крайне трудно будет подготовить себя к высокому расходу и ненадежности корейского кроссовера.

Бывший владелец Volkswagen Polo решил поинтересоваться в сообществе любителей Hyundai Creta, на какой мотор ему лучше обратить внимание: «Слышал, что 1,6 – вялый и не едет, а 2,0 – якобы прожорливый очень. Стоит ли переплачивать?». Комментаторы, взвесив все минусы и плюсы «корейца», решили убедить водителя вовсе не покупать себе «Крету», поскольку впереди его будет ждать одно лишь разочарование.

По крайней мере, в этом убеждены несколько владельцев Hyundai Creta, которые назвали свои главные претензии к этому автомобилю. Так, уже через год активной эксплуатации кроссовер начинает ржаветь, также высока вероятность, что катализатор попросту развалится, а по крышке багажника могут пойти «пузыри» вздувшейся краски.

Помимо этого, даже у Hyundai Creta с 1,6-литровым мотором расход будет таков, что водителю придётся на один только бензин тратить по 2 000 рублей в неделю, что будет существенной переменой, по сравнению с его бывшим Volkswagen Polo, где такой же суммы ему хватало, чтобы спокойно проезжать три недели. «Лучше присмотрись к другому авто» – подвели итог автомобилисты.