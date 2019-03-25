«Уделал Хантера»: Внедорожный заезд УАЗ «Хантер» против Tagaz Tager устроил эксперт

Известный обзорщик решил сравнить проходимость двух российских внедорожников, и менее популярный «Тагер» сумел его удивить.

Блогер с канала «Палыч Live» подготовил для двух автомобилей внушительную полосу препятствий, первым из которых стал подъём на крутую горку с проездом песчаных участков и диагональным вывешиванием. Открывать внедорожный заезд довелось Tagaz Tager. Компактный внедорожник довольно резво набрал скорость и без видимых проблем взлетел на самый верх горки, после чего пришёл черёд УАЗ «Хантер».

Более подготовленный автомобиль, к большому удивлению эксперта, не сумел даже со второй попытки заехать наверх, стабильно застревая в паре метров от вершины и потихоньку катясь назад. Даже включение блокировок и «понижайки» ситуацию никак не спасало. «Не хватает ему тяги на пониженных хоть убей!». Финальным испытанием для Tagaz Tager и УАЗ «Хантер» стал проезд по песчаному карьеру со множеством выбоин.

Тут уже «Уазик» проявил себя чуть лучше – дали о себе знать стравленные шины, но «Тагер» по итогам теста всё равно «уделал Хантера», поскольку проезжал по ямам, выбоинам и трудным участкам гораздо быстрее конкурента, вызывая полный восторг обзорщика – такой проходимости от Tagaz Tager он не ожидал.