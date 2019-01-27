«Делали как положено»: Идеальный ВАЗ-2106 после пяти лет простоя в гараже покорил сеть

Сегодня, 04:00 \\ Авто/Мото

В сети показали на удивление отличное состояние классического отечественного автомобиля, который простоял в гараже долгие годы. В настоящее время машина ищет нового хозяина.

На YouTube был размещён ролик, на котором можно увидеть идеальный ярко-желтый ВАЗ-2106, у которого был только один владелец. Видео разместил перекупщик, которое поразило, что ни на кузове, ни на днище авто нет ни намека на ржавчину. Кроме того, «шестёрка» сохранила даже оригинальные «колпаки».

Судя по показателю на одометре, автомобиль «пробежал» 83 277 км, причём последние пять лет он простаивал. Разумеется, в связи с этим завести «Жигули» сразу не удастся, перекупщику придётся для начала заняться обслуживанием машины.

Отметим, что данный экземпляр оснащён 1,6-литровым 8-клапанным бензиновым мотором мощностью 75 лошадиных сил, который работает в паре с 4-ступенчатой механической коробкой передач.

Автомобиль покорил не только автора ролика, но и комментаторов: «Делали как положено, вот и не сгнил «Жигуль», «Шикарный ВАЗ», «Металл хороший», «Надо брать, машина очень крутая».

Нашлись среди интернет-пользователей и те, кто заинтересовался стоимостью данного ВАЗ-2106.

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Автор - Алина Руднева
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