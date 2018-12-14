«Убийца» BMW X3: Кроссовер Honggi HS5 по цене KIA Sportage появится в мае

Сегодня, 21:00 \\ Авто/Мото

Китайцы озвучили дату начала продаж премиального паркетника, однако уже сейчас машина показывается в официальных шоу-румах своего производителя.

Кроссовер Honggi HS5 по цене KIA Sportage появится в продаже 26 мая. Машина позиционируется компанией FAW, как «убийца» BMW X3. Китайская новинка получила габариты 4760х1907х1700 мм при колесной базе в 2870 мм.

Движет кроссовером Honggi HS5 бензиновый турбированный агрегат 2.0 мощностью 224 л.с. Он сочетается с 8-АКПП от Aisin. Примечательно, что уже в базовой версии автомобиль оснащается полным приводом.

Honggi HS5 оснащен виртуальной приборной панелью, современной информационно-развлекательной системой с большим тачскрином, панорамной крышей и камерами кругового обзора. Для машины предусмотрен бесключевой доступ со сканером отпечатка пальцев. Также автомобиль наделен электронными помощниками, препятствующими столкновениям при езде вперед и задним ходом. Кроме того, новинка получила адаптивный круиз-контроль, системы распознавания дорожных знаков.

Honggi HS5 будет предлагаться на рынке по цене от 200 000 юаней (примерно 1 900 000 рублей). За такие же деньги продается максимальная комплектация кроссовера KIA Sportage. А BMW X3 стоит 389 800 юаней (3 739 000 рублей).

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Автор - Макс Обломов
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