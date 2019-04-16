У Hyundai Creta появится конкурент: KIA анонсировала дебют нового кроссовера

Сегодня, 16:27 \\ Авто/Мото

Им станет серийная версия концепта KIA SP Signature, представленная публике корейским производителем в апреле.

По слухам, товарным именем новинки станет KIA Trailster, а дебютирует она уже 20 июня текущего года. Ожидается, что новый кроссовер получит богатое оснащение, в которое будет включена камера 360-градусного обзора, полностью цифровая «приборка», порт для беспроводного заряда гаджетов, мультимедийный комплекс с большим сенсорным дисплеем и поддержкой Wi-Fi.

Моторную линейку новинки представят бензиновый и дизельный двигатели объемом 1,5 литра, а трансмиссию обеспечит автоматическая коробка передач или «механика». Не исключено, что ряд дополнит и турбированный агрегат мощностью в 140 л.с., работающий в паре с «роботом».

Сначала новый кроссовер появится на индийском рынке и получит ценник от 1 до 1,6 млн рупий, то есть примерно от 941 000 рублей – продажи должны стартовать ближе к второй половине 2019 года. Аналитики утверждают, что с его помощью KIA может составить конкуренцию бестселлеру Hyundai Creta, а также другим популярным моделям сегмента вроде Renault Captur или Nissan Kicks.

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Автор - Марина Кравченко
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