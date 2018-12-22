«Японцы» ведут: Эксперты назвали ТОП-3 автомобилей с неубиваемыми подвесками

Найти их на вторичном рынке будет настоящей удачей для водителей, которые устали переживать о том, справится ли их машина с постоянным преодолением колдобин и ям.

Эксперты автомобильного портала Avtorom.ru выше всего оценили автомобили от японских производителей. Наименее надежными подвесками же обладают французские автомобили.

Что касается машин с неубиваемой подвеской по цене в 200-400 тыс. рублей, то лидером в этой категории стал Toyota Yaris 2 поколения – слабых мест в этом авто просто не нашли. Он же стал лучшим и во всем рейтинге в целом. А худшая машина с подобным ценником – это Audi A4, у подвески которой есть много «болячек».

При этом другая модель Audi – A3 8L – проявила себя в категории цен до 200 000 рублей. В подвеске этого авто ломались отдельные детали, но никогда она не подводила целиком. Зато подвел Volkswagen Passat B, ремонт подвески у которого занимал больше всего времени, сил и денег.

А среди автомобилей с ценником в 400-600 тысяч на «вторичке» выигрывает снова подвеска Toyota Yaris, но уже 3-го поколения – у нее бывают проблемы с подшипниками и пружинами, но они не критичны. А вот от покупки Renault Megane 3 генерации лучше отказаться – эксперты назвали его подвеску худшей в данной категории.