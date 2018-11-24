Toyota RAV4 возглавил ТОП-7 лучших кроссоверов с ценником до 700 000 рублей

Имея бюджет в 650 000-700 000 рублей, можно рассмотреть для покупки немало кроссоверов на вторичном рынке. Автоэксперты составили ТОП-7 лучших предложений среди SUV с пробегом.

Открывает рейтинг Toyota RAV4 третьей генерации, то есть авто 2007-2008 года выпуска, «пробежавшее» порядка 180 000 км. Тем, кто планирует приобрести такой кроссовер следует учесть, что через каждые 15 000-20 000 км придётся перебирать рулевую рейку. Модель доступна с 2,0-литровым 150-сильным агрегатом и 2,4-литровым мотором мощностью 170 л. с.

Следующим кроссовером, укладывающимся в указанную сумму, стал Suzuki Grand Vitara третьего поколения. Поскольку это менее популярна модель, за те же деньги легко отыскать экземпляры, которые будут «моложе» RAV4 на три-четыре года.

Основным минусом Suzuki является высокий расход топлива. Самый распространённый вариант с 2,0-литровым 140-сильным JB420 по городу потребляет около 14 л топлива. Зато в этом кроссовере присутствует понижающий ряд передач.

Ещё одним конкурентом «РАВ4» является дорестайлинговая Honda CR-V 2008-2009 годов. Примечательно, что реальный пробег у этой модели наверняка будет больше, так как «Хонды» чаще берут для каждодневной езды. Преимуществом кроссовера являются экономичные моторы: 150-сильный R20A 2.0 и К24А 2.4 с отдачей в 166 «лошадок». Однако прежде чем покупать этот автомобиль, стоит проверить натяжение цепи ГРМ.

Также за 700 000 можно найти Subaru Forester 2007–2012 годов. В линейке моторов кроссовера самым надёжным является 2,0-литровый «атмосферник» EJ20, ресурс которого достигает 250 000-300 000 км. Что касается 2,5-литрового EJ25, у него расточены цилиндры, из-за чего мотор склонен к перегреву.

Далее следует Nissan X-Trail второй генерации, который доступен с бензиновыми агрегатами MR20D 2.0 и QR25DE 2.5 мощностью 140 и 169 л.с. соответственно. В паре с ними работает вариатор. В ТОП-7 также вошли Mitsubishi Outlander и Kia Sportage.