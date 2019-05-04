«Это просто потрясающе!»: Что может LADA 4x4 Bronto против Mercedes-Benz G-Class и Jeep Rubicon, показали блогеры

Сегодня, 13:13 \\ Авто/Мото

«Нива» в комплектации «Бронто» запросто «уделала» двух прославленных внедорожников.

О внедорожниках Jeep Wrangler Rubicon и Mercedes-Benz G-Class написано много, большое количество автолюбителей прекрасно знают эти автомобили, но пока немногим известно, сможет ли LADA 4x4 Bronto конкурировать с этими иномарками на бездорожье. Ведущий канала «ProDrive» решил выяснить, что может «Нива» против именитых соперников.

Прежде всего внедорожники решено было испытать на длинной канаве заполненной водой – «Рубикон» без проблем смог справиться с этим участком, а «Нива» завязла в канаве и не смогла выбраться без посторонней помощи. Такой же овраг без проблем преодолел и «Гелик».

Следующим испытанием стал менее крутой овраг, но тоже заполненный водой, в котором Jeep Wrangler Rubicon застрял и его тоже пришлось вытягивать, а Mercedes-Benz G-Class также завяз, но смог самостоятельно выехать. Что касается «Бронто», то российский внедорожник легко преодолел овраг и выехал на твердую поверхность.Стоит сказать, что в данном случае вес «Рубикона» и «Гелика» сыграл с ними злую шутку.

 

На ровной местности, густо засыпанной песком, «Рубикон показал себя хорошо, а крутой подъем американский внедорожник не смог покорить. LADA 4x4 Bronto без проблем проехалась по песчаному бездорожью и спокойно выехала на бугор, даже без разгона. «Это просто потрясающе», - восторгаются любители оффроада. Судьбу «Рубикона» повторил «Гелик» - из-за своей большой массы немецкий внедорожник не смог заехать на возвышенность.

Поделиться новостью:
Автор - Михаил Соболев
Главное за неделю

Замена для УАЗ «Хантер», которую мы потеряли: В сети показали снимки амбициозного внедорожника УАЗ-3172

Данный автомобиль должен был прийти на смену УАЗ-469 ещё в конце прошлого века, однако...

«Вагон» с клиренсом 330 мм: О судьбе УАЗ-3172 рассказал автолюбитель

Полноприводный УАЗ-3172 должен был стать прорывом – говорят, что вдохновением для...

Грузинский «Чачо»: 66-летний инженер собрал мощный вездеход на базе ГАЗ-66

В Грузии нашелся энтузиаст, который сумел легендарный советский ГАЗ-66 превратить во...

«Пилить – это дурь»: Почему не стоит удалять стабилизатор поперечной устойчивости УАЗ «Патриот», объяснили в сети

Один из автомобилистов пожелал увеличить проходимость своего внедорожника, потому и...

Мотор от Lancia и «коробка» от BMW: В Польше на базе ВАЗ-2106 сделали спорткар

Для этого творению советского автопрома пришлось расстаться с заводскими двигателем и...

О защите нового Toyota RAV4 от угона рассказал эксперт

На примере гибридной версии японского кроссовера 2019 модельного года специалист по...

«Нужно прошиваться!»: Как вылечить «дерганье» двигателя LADA Vesta на холостых оборотах – сеть

Как оказалось, данная проблема очень распространена среди владельцев автомобиля с...

Автомобили для загородных поездок: Эксперты назвали ТОП-5 дешевых машин для дачников

С наступлением весны многие начинают ездить на свои дачные участки, потому для этого...

«Японцы так не делают»: Блогер рассказал все, что нужно знать о VW Touareg NF

На рассмотрение специалист взял предыдущее поколение премиального вседорожника, поведав о...

Армянские прадеды «Газели»: О первых автофургонах СССР рассказал эксперт

Как оказалось, далеко не ГАЗ-3302 принадлежит звание первооткрывателя сегмента...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ