«Это просто потрясающе!»: Что может LADA 4x4 Bronto против Mercedes-Benz G-Class и Jeep Rubicon, показали блогеры

«Нива» в комплектации «Бронто» запросто «уделала» двух прославленных внедорожников.

О внедорожниках Jeep Wrangler Rubicon и Mercedes-Benz G-Class написано много, большое количество автолюбителей прекрасно знают эти автомобили, но пока немногим известно, сможет ли LADA 4x4 Bronto конкурировать с этими иномарками на бездорожье. Ведущий канала «ProDrive» решил выяснить, что может «Нива» против именитых соперников.

Прежде всего внедорожники решено было испытать на длинной канаве заполненной водой – «Рубикон» без проблем смог справиться с этим участком, а «Нива» завязла в канаве и не смогла выбраться без посторонней помощи. Такой же овраг без проблем преодолел и «Гелик».

Следующим испытанием стал менее крутой овраг, но тоже заполненный водой, в котором Jeep Wrangler Rubicon застрял и его тоже пришлось вытягивать, а Mercedes-Benz G-Class также завяз, но смог самостоятельно выехать. Что касается «Бронто», то российский внедорожник легко преодолел овраг и выехал на твердую поверхность.Стоит сказать, что в данном случае вес «Рубикона» и «Гелика» сыграл с ними злую шутку.

На ровной местности, густо засыпанной песком, «Рубикон показал себя хорошо, а крутой подъем американский внедорожник не смог покорить. LADA 4x4 Bronto без проблем проехалась по песчаному бездорожью и спокойно выехала на бугор, даже без разгона. «Это просто потрясающе», - восторгаются любители оффроада. Судьбу «Рубикона» повторил «Гелик» - из-за своей большой массы немецкий внедорожник не смог заехать на возвышенность.